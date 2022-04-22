В Калужской области 14 человек пострадали от укусов клещей за неделю

В Калужской области за неделю, с 15 по 21 апреля, клещи укусили 14 человек. Среди них восемь детей, сообщили в пятницу в региональном управлении Роспотребнадзора.

После проверки клещей в лаборатории в трех случаях выявлен боррелиоз.

Неделей ранее, напомним, в нашем регионе было четыре случая присасывания клещей.

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