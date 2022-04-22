В Калужской области 46 человек заболели коронавирусом за сутки

В Калужской области за последние сутки выявлены 46 новых случаев коронавируса. Общее количество заболевших достигло 102 727, сообщили в пятницу, 22 апреля, в федеральном оперативном штабе.

Два человека скончались. Общее количество умерших за весь период эпидемии достигло 1453. За последние 30 дней в 26 случаях суточная смертность равняется двум.

Госпитализированы девять человек.

Выздоровел еще 91 пациент. Всего с болезнью справились 99 094 калужанина.

По всей России выявлен за сутки 9001 случай коронавируса. За весь период - 18 119 862. Госпитализированы за сутки – 2660. Выписаны – 13 480, за весь период – 17 451 090. За последние сутки в стране от ковида умерли 195 человек, за все время – 374 563.

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