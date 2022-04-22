Чистота общими усилиями. Областной парламентарий Дмитриков оказал поддержку в массовом субботнике

Все больше неравнодушных людей выходят на улицы своих городов, поселков и деревень, чтобы принять участие в весенних субботниках.

Традиционную уборку организовали члены Совета ветеранов и депутат областного парламента Михаил Дмитриков. Несмотря на непогоду в весенней акции приняли участие более 50 человек. С помощью садового инвентаря активисты привели в порядок «Сквер Памяти». За несколько часов работы было вывезено с территории мемориального комплекса несколько машин мусора и опавшей листвы.

Елена Орлова - депутат районного собрания МР «Дзержинский район» - «Очень много пустых бутылок к нашему большому сожалению. Люди выбрасывают их где попало, несмотря на то что в сквере полно урн. Надеюсь, что ситуация измениться и жители будут более уважительно относится к чужому труду.»

По окончании субботника для всех собравшихся было организовано чаепитие со свежей выпечкой.

Калужский депутат Михаил Дмитриков дал свою оценку прошедшему мероприятию - Правильное мероприятие! Эта сложившаяся еще с нашего детства традиция, продолжает жить и остается актуальной сегодня. Очень радует, что к наведению порядка подключается не только старшее поколение, но и наша молодежь. Чувствуется неравнодушие жителей к благоустройству и жизни родного поселка. Призываю всех не оставаться равнодушными и принять участие в субботниках в своих городах и населённых пунктах.

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