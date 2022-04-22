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22 апреля в Калужской области начали выпускать телевизоры «Юность»

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 22.04.2022 07:50 0 106
22 апреля в Калужской области начали выпускать телевизоры «Юность»

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 22 апреля.

1894 – в селе Логачево (ныне Медынский район) родился Федор Дмитриевич Захаров (22.4.1894 – 11.2.1969). Будучи участником еще Первой мировой войны 1914 года, звание Героя Советского Союза он получил в 1945. Все четыре года (с 28 июня 1941 по 10 апреля 1945 года) он провел на фронтах Великой Отечественной войны. Воевал за освобождение Калужской области, успешно провел многие военные операции. Звание Героя генерал-лейтенанту Захарову присвоено за проведение Кенигсбергской операции. Его именем названа улица в Калининграде.

1898 – письмо калужского губернатора к калужскому полицмейстеру об устройстве переправы для пешеходов во время ремонта каменного моста: «Калужская Губернская Земская управа, приступив к ремонту находящегося в городе Калуге каменного моста, распорядилась снять существовавшую настилку, не устроив никакой переправы. Таким образом для сношений как проезжающи(е) на лошадях, так и пешие должны делать значительные объезд и обход, находя такое прекращение сообщения по мосту крайне неудобным, предписываю Вашему Высокоблагородию немедленно войти с Губернскою Земскою Управою в сношение обустройстве переправы хотя бы для пешеходов, а также донести мне, было ли Губернскою Земской управою сообщено Вам, Милостивый Государь, о сказанном распоряжении, предварительно приведения его в исполнение. Губернатор в звании камергера А. Офросимов»

 

1916 – при Главном Артиллерийском Управлении для производства взрывчатых веществ был создан Химический комитет, который организовал и возглавил Владимир Николаевич Ипатьев (21(09).11.1867-21.11.1952), выдающийся российский химик, генерал-лейтенант, доктор химических наук, академик, ставший в годы Первой мировой войны основоположником отечественной химической промышленности. Детские годы провёл в имении родителей в селе Рождество (находилось на территории нынешнего Дзержинского района).

1939 - родился Владимир Сергеевич Немыченков (22.04.1939), с 31 марта 1992 был директором ОАО НПО "Калужский приборостроительный завод "Тайфун", заслуженный машиностроитель РФ, лауреат Премии Правительства России, Почетный гражданин города Калуги. Работал на заводе с первых дней его формирования.

1977 – Бабынинский радиотехнический завод "Юность" выпустил свою первую продукцию. В 1975 году в поселке Бабынино было создано подразделение Московского радиотехнического завода по производству телевизоров "Юность".

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Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 22.04.2022 07:50 0 106
Тэги: история калуги
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