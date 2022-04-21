В Калужской области пропала 14-летняя девочка
В Обнинске пропала 14-летняя Виктория БЫБОВА. В четверг, 21 апреля, об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт Калуга».
Последний раз девочку видели 13 апреля.
Сейчас нет информации, где она может находиться.
Волонтеры опубликовали фото и приметы пропавшей:
- Рост – 156 см,
- Худощавая,
- Темно-русые волосы,
- Серо-зеленые глаза,
- Короткая бежевая куртка, бежевая жилетка, белая рубашка, голубые джинсы, темно-синие с белыми полосками кроссовки.
Если вы что-либо знаете о пропавшем подростке, звоните по телефонам 112 или 88007005452.
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