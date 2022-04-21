В Калужской области пропала 14-летняя девочка

В Обнинске пропала 14-летняя Виктория БЫБОВА. В четверг, 21 апреля, об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт Калуга».

Последний раз девочку видели 13 апреля.

Сейчас нет информации, где она может находиться.

Волонтеры опубликовали фото и приметы пропавшей:

Рост – 156 см,

Худощавая,

Темно-русые волосы,

Серо-зеленые глаза,

Короткая бежевая куртка, бежевая жилетка, белая рубашка, голубые джинсы, темно-синие с белыми полосками кроссовки.

Если вы что-либо знаете о пропавшем подростке, звоните по телефонам 112 или 88007005452.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.