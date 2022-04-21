В микрорайоне Турынино школьники попробовали свои силы в местном самоуправлении

21 апреля в России отмечается День местного самоуправления. В этот день по инициативе и при поддержке депутата городской Думы Алексея Колесникова учащиеся калужских школ №28 и 44 попробовали свои силы на ключевых постах избирательного округа.

На один день школьники стали депутатом, заведующим библиотекой, директором культурно-досугового центра, директором управляющей компании и специалистом представительства Городского Головы.



Ребята на своём опыте смогли оценить насколько сложным механизмом является городское хозяйство и как непросто им управлять, а также на деле увидели, что могут сделать сами жители для благоустройства своей территории, осознали важность и необходимость тесного взаимодействия власти и жителей.

- Для ребят сегодня был настоящий рабочий день, они к этому серьезно готовились, определяли первоочередные задачи и учились их самостоятельно решать, – рассказал депутат Гордумы Алексей Колесников. – А для взрослых – это такой маячок о том, что подрастает достойная смена в лице активных, самостоятельных, креативных молодых ребят, которые хотят работать и не боятся брать на себя ответственность. Многие из них уже определились с выбором профессии и собираются дальше в вузе постигать основы муниципального управления. В любом случае это хороший опыт для всех нас.

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