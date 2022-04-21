В Калужской области за неделю чай подорожал на 8,86%, мыло – на 5,74%, рис – на 5,1%

В четверг, 21 апреля, Калугастат опубликовал новые данные по средним ценам в магазинах Калужской области.

За семь дней, с 8 по 15 апреля, черный байховый чай подорожал на 8,86%, туалетное мыло – на 5,74%, рис – на 5,1%, обед в столовой – на 5%, мужские футболки – на 4,43%, свежие огурцы – на 4,24%.

В то же время Калугастат опубликовал список товаров, цены на которые снизились: вареная колбаса – на 7,68%, смартфоны – на 6,47%, свежие помидоры – 5,4%, свежая капуста – 5,19%.

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