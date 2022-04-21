В Калужской области случаи ветрянки зафиксированы в 45 детсадовских группах

В социальных сетях появилась информация о вспышке ветрянки в детских садах Калуги. Ситуацию в четверг, 21 апреля, нам прокомментировали в министерстве образования и науки Калужской области.

По официальным данным, в Калуге ветрянкой болеют дети в 28 детсадовских группах. В Обнинске таких групп 16. В Козельском районе – одна.

- Группы не закрыты и продолжают работать, но без организации отдельных занятий, - заявили в министерстве образования и науки. - В остальных районах детские сады работают в обычном режиме.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.