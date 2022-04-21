В Калужской области вновь два человека умерли от коронавируса за сутки

В Калужской области за последние сутки выявлены 58 новых случаев коронавируса. Общее количество заболевших достигло 102 681, сообщили в четверг, 21 апреля, в федеральном оперативном штабе.

Два человека скончались. Общее количество умерших за весь период эпидемии достигло 1451. За последние 30 дней в 26 случаях суточная смертность равняется двум.

Госпитализированы 34 человека.

Выздоровели еще 77 пациентов. Всего с болезнью справились 99 003 калужанина.

По всей России выявлены за сутки 8875 случаев коронавируса. За весь период - 18 110 861. Госпитализированы за сутки – 2928. Выписаны – 14 182, за весь период – 17 437 610. За последние сутки в стране от ковида умерли 197 человек, за все время – 374 368.

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