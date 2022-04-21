В четверг, 21 апреля, глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев поздравил работников органов местного самоуправления.

- От имени депутатов Городской Думы поздравляю вас с Днём местного самоуправления!

Это праздник тех, кто добросовестно трудится на местах для того, чтобы сделать жизнь людей лучше и комфортнее, тех, кто использует свои опыт, знания и силы для дальнейшего развития нашего города, его благоустройства, повышения качества жизни калужан.

Сегодня мы преодолеваем трудности, приобретаем ценный опыт и движемся к новым свершениям, стремимся сделать Калугу красивым и процветающим городом.

Дорогие земляки! Уважаемые коллеги! Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне и новых трудовых успехов на благо Калуги!

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.