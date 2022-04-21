Нотариальная ответственность

26 апреля в России официально отмечается День нотариата. В преддверии профессионального праздника агентство «Комсомольская правда-Калуга» провела прямую линию. На вопросы отвечала президент Калужской областной нотариальной палаты Светлана Жанжарова.

Наше часовое общение мы начали с одного общего вопроса.



— Светлана Валериевна, какие изменения и новшества произошли в нотариате за последний год?

— Цифровизация затронула все сферы жизни современного человека, она коснулась и правовой отрасли. И нотариат в этом направлении на сегодняшний день является флагманом.

1 июля 2014 года начала работать Единая информационная система нотариата (ЕИС), разработанная и созданная Федеральной нотариальной палатой. Именно на этой цифровой платформе появляются новые возможности для граждан и бизнеса, инновационные инструменты и сервисы, все то, что сегодня называют электронным или цифровым нотариатом.

В 2021 году нотариусы начали наносить на оформляемые документы QR‑код, так называемою маркировку. В первую очередь это позволило защитить документ от подделки и обеспечить безопасность участников гражданского оборота. QR‑код позволяет быстро проверить действительность документа и краткую информацию о нем.

Система электронного нотариата постоянно совершенствуется: в 2021 году нотариат совершил очередной технологический прорыв — ​теперь за частью нотариальных действий можно обратиться, буквально не вставая с места, — ​в удаленном формате. А нотариальные сделки, в том числе ​многосторонние, можно совершать, находясь в разных городах, то есть дистанционно.

С сентября 2021 года в Калужской области реализуется пилотный проект ФНП — ​суперсервис «Утрата близкого человека», посредством которого можно записаться на прием к нотариусу для открытия наследственного дела посредством авторизации на сайте «Госуслуги».

В рамках работы суперсервиса нотариусы КОНП предоставляют временные слоты для записи граждан на прием. По состоянию на март 2022 г., на прием к нотариусам уже обратились 20 граждан посредством использования суперсервиса.



Затем, во время проведения прямой линии наши читатели и пользователи социальных сетей задавали свои вопросы.



Анна: Несколько лет назад я оставила завещание своей внучке, а она, забрав завещание, перестала обо мне заботиться. Уже год не приезжает, не звонит, как будто я ей не нужна. Мне обидно, думаю, лучше бы племяннице завещала, та и о здоровье моем беспокоится, и продукты покупает. Возможно ли как-­то исправить ситуацию, ведь у меня того завещания нет на руках?

— Конечно, у гражданина есть право распорядиться своим имуществом на случай смерти. Если по каким-­то причинам у вас есть намерение отменить ранее составленное завещание, то вы вправе обратиться к любому нотариусу и распорядиться о его отмене путем составления распоряжения об отмене завещания или путем составления нового завещания, содержащего в себе иные распоряжения.

Елена: Мне нужно оформить договор купли-­продажи на средства материнского капитала. Не подскажете, какой нотариус имеет право оформлять такие договоры?

— Если имущество, которое вы хотите приобрести с использованием средств материнского капитала, находится на территории Калужской области, то вправе обратиться к любому нотариусу, действующему в нашем регионе.

Любовь: Мы с мужем хотели при жизни разделить имущество, чтобы нашим детям достались те доли, которые нам принадлежат. Каким образом это можно оформить?

— Если вы с мужем имеете намерение распоряжаться принадлежащим вам имуществом в период вашей жизни, то вправе составить завещание, по которому определите наследников и доли в наследственном имуществе на случай смерти. Если вы желаете при жизни распорядиться имуществом, то можете совершить сделку по отчуждению имущества (например, подарить нажитое вами имущество).

Владимир: Мы с супругой решили купить квартиру и сразу оформить ее на двоих: мне — 1/3 доли, супруге — 2/3 доли. Нам сказали, что для оформления такого договора нужно обязательно идти к нотариусу. Так ли это и зачем?

— Семейный кодекс устанавливает все виды форм собственности, которые могут возникать у супругов в период брака. Если супруги хотят определить доли в общем имуществе, приобретаемом в период брака, то им следует заключить брачный договор или соглашение о разделе совместно нажитого имущества супругов, которые подлежат обязательному нотариальному удостоверению. Таким образом, сделка по приобретению имущества в общую долевую собственность будет подлежать обязательному нотариальному удостоверению.

В заключение президент Калужской областной нотариальной палаты Светлана Жанжарова обратилась к нашим читателям:

— Нотариус — лицо, наделенное публично-­правовыми функциями, деятельность которого направлена на защиту прав и законных интересов всех участников правоотношений. Нотариус — это адвокат двух сторон. Он беспристрастен и отвечает перед законом за совершаемые им от лица государства нотариальные действия. Обращаясь к нотариусу, вы получаете гарантию защиты своих прав и законных интересов.

Калужская областная нотариальная палата

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