С «Калужской Зорькой» куличи, как из бабушкиной печи!

Чем ближе Пасха, тем больше суеты и волнения у хозяек. Этот праздник так или иначе отмечают даже не самые воцерковленные люди.

Кто-­то по традиции идет на кладбище ​помянуть родных, кто-­то красит яйца и тщательно прибирает дома или квартиру в чистый четверг, и абсолютное большинство старается купить или испечь к Светлому Воскресенью вкусные ароматные куличи или классическую творожную Пасху. Конечно, домашняя выпечка не сравнится с покупной, магазинной, ведь дома мы готовим с душой, стараясь порадовать близких не просто вкусной, но и полезной едой. Во многих семьях есть свои рецепты, которые передаются из поколения в поколение. И главная задача для большинства — ​найти качественные, натуральные ингредиенты. И здесь на помощь многим кулинарам приходит продукция торговой марки «Калужская Зорька»!



У нее есть несколько преимуществ. Во-­первых, широкий ассортимент молочных продуктов: молоко, сметана, творог, кефир, ряженка, йогурты, сливочное масло. Можно накормить всю семью! Нередко кто-­то не очень любит кефир (или ему этот напиток не подходит из-­за повышенной кислотности), зато обожает ряженку или йогурт. Другие перед сном обязательно выпивают стакан теплого молока, чтобы заснуть быстрее и спать более спокойно. У кого-­то утро начинается с баночки клубничного йогурта или чашки кофе с бутербродом. Для многих «Калужская Зорька» стала практически другом семьи, поэтому неудивительно, что накануне Пасхи прилавки с этой продукцией опустошаются гораздо быстрее. Ведь для выпечки и праздничного застолья очень кстати придутся и густая сметана, и цельное молоко, и тем более вкусное сливочное масло.

Все натуральное, как у бабушки в деревне, когда можешь просто взять горбушку хлеба и есть вприкуску со сметаной или пить с молоком, ​теплым или холодным, сразу из холодильника, ​тут уж, как говорится, кому что нравится! Особо популярна у калужан сметана, что имеет 20% жирности: ​она достаточно густой консистенции, без лишней влаги и зернистости. Она отлично подходит для взбивания, но и менее жирная также востребована у хозяек.

В обычные дни особой популярностью творог «Калужская Зорька» пользуется для приготовления сырников. Но к Светлому Воскресенью его раскупают для выпечки традиционной Пасхи. Опытные кулинары знают: в идеале творог должен быть домашним, а если магазинный, то не уступающий по своему качеству домашнему. «Калужская Зорька» справляется с поставленной задачей — ​и жирность та, что нужно, и консистенция. Основной секрет: ​творожную массу оставляют под гнетом в холодильнике на срок не менее 12 часов, можно вплоть до двух суток. И тогда основа для Пасхи получится такая как надо!

Рецептов как творожной Пасхи, так и куличей в Интернете сейчас можно найти очень много. Здесь стоит ориентироваться на вкусы своих близких. Кто-­то любит побольше изюма, цукатов, яркий, необычный декор; кому-­то важнее качество и вкус бисквита. Оригинальные куличи получаются из топленого молока: ​у «Калужской Зорьки» оно будто в печи томилось в бабушкином глиняном кувшине. Поэтому и выпечке передается необычный аромат и вкус! Есть куличи на кефире или сметане, на сливках, молоке…бездрожжевые, на заварном тесте, с шоколадом или цедрой лимона. Какой бы вы ни выбрали, ​«Калужская Зорька» придет на помощь в любом случае!

В наше время многие люди соблюдают безмолочную диету во время православного поста. Это важная и полезная аскеза, но надолго лишать организм молока, творога, прочей кисломолочной продукции вредно и даже опасно. Она является источником белка, кальция, многих других важных витаминов и микроэлементов. Потому и после праздника следите за своим питанием. Особенно это касается детей, пожилых людей, а также всех, кто ослаблен после болезни или различных стрессов. Старайтесь покупать натуральную молочную продукцию, выпускаемую на родной Калужской земле, такую, как «Калужская Зорька». Молоко для производства поставляют местные фермеры из экологически чистого Перемышльского района. Пастбища там вольготные, вода артезианская, чистая, травы луговые и корма у коров исключительно натуральные, без вредных добавок и химии. Потому и вся продукция такая же: ​без ГМО, гормонов, прочей вредной гадости.

«Калужская Зорька» — ​это уже бренд, народная марка, за которую не раз проголосовали сами покупатели, ​и этот высокий рейтинг подтвержден соцопросом от издательства «Комсомольская правда»-Калуга. Каждый день этот выбор подтверждают сотни, тысячи калужан, ​раскупая продукцию «Калужской Зорьки» с прилавков сетевых супермаркетов и небольших магазинов. А все потому, что вкусно, как в далеком детстве, как у бабушки в деревне, и хочется непременно попросить добавки…Пусть Светлое Воскресенье будет согрето ароматом вашей домашней выпечки!

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