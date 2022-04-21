В Калужской области ищут записи с регистраторов для поисков 48-летнего мужчины
В Калужской области продолжаются поиски 48-летнего Павла НОВИКОВА. Как мы уже рассказывали, мужчина уехал из Москвы на автомобиле «Киа Спортейдж» с госномером Т826КМ799 и пропал.
Он направлялся в деревню Латышево Дзержинского района.
В четверг, 21 апреля, волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт Калуга» обратились с просьбой к жителям Полотняного Завода, Кондрово, деревень Латышево и Редькино. Они просят просмотреть с записи камер наблюдения и видеорегистраторов за период с 11:00 14 апреля.
- Очень часто таким образом появляется важное свидетельство, - пояснили в «ЛизаАлерт».
Если у вас есть какая-либо информация о пропавшем мужчине, звоните по телефонам 112 или 88007005452.
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