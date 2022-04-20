Калужане скупают дома на фоне снижения ипотеки

Ситуация с процентными ставками по кредитам и ипотеке постепенно откатывается назад. За прошедшую неделю уже произошло как минимум два важных события.

Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку с 11 апреля до 17 процентов годовых.

Тут же «Сбербанк» изменил и свои условия. Также с 11 апреля он снизил ставки по большинству ипотечных программ на 2,1 процентного пункта, до 16,9 процента.

Во вторник, 19 апреля, вновь прозвучала позитивная риторика со стороны банка России. Там допустили дальнейшее снижение ключевой ставки на ближайших заседаниях правления регулятора.

На фоне всех этих событий калужане не останавливаются и продолжают улучшать свои жилищные условия. Только вектор покупки и продажи недвижимости в нашем регионе немного изменился.

Чтобы не прогадать со сделкой, надо обратиться в надежную компанию. О реалиях сегодняшнего дня нам рассказали в одном из ведущих Калужских агентств недвижимости «Этажи».

- Я говорил и говорю, что лучшие время для всех дел – это здесь и сейчас, - отметил директор отдела продаж агентства недвижимости «Этажи» Евгений ФАЛИЛЕЕВ. - Самое неловкое чувство — это ждать и догонять. И ожидания, что средняя процентная ставка сейчас снова станет 9 процентов, на мой взгляд, бессмысленны.

Сразу могу ответить на вопрос, как себя чувствует рынок. Скажу честно, что у нас большинство клиентов сейчас переключились на загородную недвижимость, например, за первые 4 месяца текущего года, спрос повысился на 14,5 процентов по отношению к прошлому.

Стоимость дома в 100 квадратных метров сравнялась со стоимостью двухкомнатной квартиры. Такая покупка становится очень привлекательной.

Интенсивно растёт спрос на дачи и участки. Мы наблюдаем, что количество поисковых запросов в Калуге и Калужской области выросло в два раза.

Радует динамика снижения ключевой ставки, надеемся на продолжение этой тенденции, но рекомендуем своим клиентам не откладывать вопрос покупки/продажи в долгий ящик.

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