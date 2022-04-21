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21 апреля в Калуге открыли женский пансион

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 21.04.2022 07:50 0 344
21 апреля в Калуге открыли женский пансион

Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 21 апреля.

1828 – в Калуге дочерью статского советника девицей Анной Пальмы открыт частный женский пансион «для 30 девиц и 10 бедных для воспитания в нем безденежно». Увеличилось количество учащихся в учебных заведениях до 1462, в том числе в университетском ведомстве – 684.

1909 – в Калуге состоялось открытие отдела Российского теософического общества. Председателем общества была избрана Елена Федоровна Писарева.

1920 – родился Николай Афанасьевич Макридов (21.04.1920 д. Милеево ныне Куйбышевского района – 21.09.1994, г.Одесса). Уже в июне  1941 ушел на фронт. За мужество и героизм, проявленные в августе 1944 при форсировании рек Вилия и Неман сев.- зап. Каунаса (Литва), при отражении многочисленных контатак врага и достижении, одним из первых, государственной границы СССР с Восточной Пруссией, присвоено звание Героя Советского Союза. Награжден также многочисленными орденами и медалями.

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Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 21.04.2022 07:50 0 344
Тэги: история калуги
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