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В Калужской области 8310 человек оказались под угрозой увольнения

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 20.04.2022 12:56 10 5032
В Калужской области 8310 человек оказались под угрозой увольнения

В Калужской области количество работников, оказавшихся под угрозой увольнения, за месяц выросло с 1295 до 8310. В среду, 20 апреля, об этом сообщили в правительстве региона.

Большая часть тех, кто может лишиться работы, находится в Калуге – это 7396 человек. В Боровском районе - 671, в Обнинске – 186.

По данным работодателей, на 14 апреля в Калужской области на неполный рабочий день переведены 727 сотрудников. В простое находились 7353 работника на 33 предприятиях. В дистанционном формате трудились 467 сотрудников в 14 организациях.

- 46 организаций предполагают высвобождение 230 работников, - говорится в сообщении правительства Калужской области.

При этом официально зарегистрированы безработными в регионе по состоянию на конец марта 2200 человек. За год безработица снизилась в два раза.

Вакантными остаются 11 810 рабочих мест. Больше всего в Калужской области не хватает водителей, швей, медсестер, слесарей, овощеводов, поваров, трактористов, электромонтеров, врачей, инженеров, учителей и полицейских.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 20.04.2022 12:56 10 5032
Тэги: общество статистика
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