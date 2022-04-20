В Калужской области 8310 человек оказались под угрозой увольнения

В Калужской области количество работников, оказавшихся под угрозой увольнения, за месяц выросло с 1295 до 8310. В среду, 20 апреля, об этом сообщили в правительстве региона.

Большая часть тех, кто может лишиться работы, находится в Калуге – это 7396 человек. В Боровском районе - 671, в Обнинске – 186.

По данным работодателей, на 14 апреля в Калужской области на неполный рабочий день переведены 727 сотрудников. В простое находились 7353 работника на 33 предприятиях. В дистанционном формате трудились 467 сотрудников в 14 организациях.

- 46 организаций предполагают высвобождение 230 работников, - говорится в сообщении правительства Калужской области.

При этом официально зарегистрированы безработными в регионе по состоянию на конец марта 2200 человек. За год безработица снизилась в два раза.

Вакантными остаются 11 810 рабочих мест. Больше всего в Калужской области не хватает водителей, швей, медсестер, слесарей, овощеводов, поваров, трактористов, электромонтеров, врачей, инженеров, учителей и полицейских.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.