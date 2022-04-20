Калужская область заняла восьмое место в России по изобретательской активности

Калужская область занимает четвертое место в Центральном федеральном округе и восьмое место в России по коэффициенту изобретательской активности. В среду, 20 апреля, об этом сообщил губернатор Владислав Шапша по итогам встречи с сенатором Александром Савиным и директором Федерального института промышленной собственности Олегом Неретиным.

Они обсудили продвижение калужских товаров, технологий и изобретений на российском и международном рынках. Договорились об активизации сотрудничества в этой сфере с Роспатеном.

- ФИПС провело исследование активности Калужской области в сфере интеллектуальной собственности. Мы входим в топ-10 по России, - подчеркнул Шапша.

За последние пять лет заявители из нашего региона получили 758 патентов на изобретения.

В прошлом году калужские компании получили 20 патентов на промышленные образцы. Это в два раза больше, чем в 2020-м.

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