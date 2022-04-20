Патриарх Кирилл поблагодарил Калужскую епархию за сбор средств для беженцев

В среду, 20 апреля, Калужская епархия сообщила о письме, пришедшем от Святейшего Патриарха Кирилла, в котором он поблагодарил епархии РПЦ за сбор средств для помощи беженцам и пострадавшим мирным жителям Донбасса.

Всего Российская Православная Церковь собрала помощи почти на 179 миллионов рублей. При этом на долю приходов и монастырей Калужской епархии приходится почти 20 тонн гуманитарной помощи для беженцев и пострадавших мирных жителей и 3 миллиона денежных средств, отправленных на нужды этих людей.

- Отдел по церковной благотворительности и социальному служению Калужской епархии продолжает прием гуманитарной помощи и денежных средств для помощи беженцам с ДНР и ЛНР и пострадавшим мирным жителям с территории Украины, - говорится в сообщении Епархии. - Желающие оказать помощь могут принести ее в Отдел по церковной благотворительности и социальному служению по адресу: г. Калуга, ул. Никитина, д. 66, стр. 2 в будни с 10 до 18 часов.

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