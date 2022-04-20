Жительницу Обнинска оштрафовали на 480 тысяч рублей за фиктивную регистрацию иностранцев

В Обнинске 71-летнюю женщину признали виновной в фиктивной регистрации иностранцев. В среду, 20 апреля, об этом сообщили в прокуратуре Калужской области.

Как установил суд, пенсионерка с мая по июль 2020 года постановила на учет в Обнинске более 40 иностранцев. Хотя фактически они у нее дома не проживали.

Женщину оштрафовали на 480 тысяч рублей.

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