В Калужской области еще два человека умерли от коронавируса за сутки

В Калужской области за последние сутки выявлены 47 новых случаев коронавируса. Общее количество заболевших достигло 102 623, сообщили в среду, 20 апреля, в федеральном оперативном штабе.

Два человека скончались. Общее количество умерших за весь период эпидемии достигло 1449. За последние 30 дней в 26 случаях суточная смертность равняется двум.

Госпитализированы 28 человек.

Выздоровели еще 76 пациентов. Всего с болезнью справился 98 926 калужан.

По всей России выявлены за сутки 9195 случаев коронавируса. За весь период - 18 101 986. Госпитализированы за сутки – 3017. Выписаны – 16 200, за весь период – 17 423 428. За последние сутки в стране от ковида умерли 223 человека, за все время – 374 171.

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