В Калужской области шестая волна коронавируса ожидается в конце мая

В конце мая в Калужской области ждут приход шестой волны коронавируса. В среду, 20 апреля, об этом сообщили в правительстве региона.

Рост заболеваемости ожидается в связи с распространением нового штамма ковида - стелс-омикрона.

Правительство Калужской области призывает калужан проходить вакцинацию и ревакцинацию.

- Вакцинация от коронавирусной инфекции по-прежнему актуальна, хотя за последние девять недель в нашем регионе отмечается спад заболеваемости COVID-19, какого не было за весь период пандемии, - говорится в официальном комментарии.

По последним данным Минздрава, в Калужской области привились от коронавируса 635 тысяч человек.

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