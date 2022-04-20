В Калужской области шестая волна коронавируса ожидается в конце мая
В конце мая в Калужской области ждут приход шестой волны коронавируса. В среду, 20 апреля, об этом сообщили в правительстве региона.
Рост заболеваемости ожидается в связи с распространением нового штамма ковида - стелс-омикрона.
Правительство Калужской области призывает калужан проходить вакцинацию и ревакцинацию.
- Вакцинация от коронавирусной инфекции по-прежнему актуальна, хотя за последние девять недель в нашем регионе отмечается спад заболеваемости COVID-19, какого не было за весь период пандемии, - говорится в официальном комментарии.
По последним данным Минздрава, в Калужской области привились от коронавируса 635 тысяч человек.
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