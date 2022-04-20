калужане могут загружать ещё больше трафика на скоростях 4G билайн

Билайн увеличил пропускную способность сети в Калужской области. Технические специалисты провели рефарминг: расширили полосы частот в 4G. Эффект от расширения частотного диапазона сравним с увеличением количества полос на шоссе. Видеоролики, музыкальные файлы, фотографии и другой контент, который клиенты загружают в свои смартфоны, теперь движется свободнее даже в часы пик.

Объем трафика, проходящий по радио магистралям мобильного оператора, растет с каждым годом. Не так давно, еще в конце 2017 года, каждый клиент, в среднем по России, ежемесячно загружал контент в среднем на 2,8 гигабайт. За четыре года использование мобильного интернета в сети билайн возросло более чем в 5 раз. В конце 2021 года в среднем клиент каждый месяц использует 14,7 Гб.

Чтобы пятикратно возросший трафик без задержек доставлялся к клиенту, билайн расширил пропускную способность базовых станций в Калуге и Калужской области. Для увеличения скорости компания добавила в сеть 4G полосы из других диапазонов, перераспределила частоты в пользу LTE.

Благодаря развитию сети и увеличению ее емкости клиенты компании могут оставаться на связи с близкими людьми используя разные способы общения: совершать видеозвонки, отправлять аудиосообщения и фотографии в хорошем качестве, пользоваться голосовой связью и другими форматами, помогающими чувствовать родственников и друзей рядом.

Директор калужского отделения билайна Ольга Маркина: «Потребности наших абонентов постоянно растут, и мы стремимся превентивно улучшать качество сети. В 2021 году наши технические специалисты не только провели рефарминг, но и запустили новые базовые станции в Калуге, Обнинске, деревнях Башкардово, Сатино, Иклинское, Чубарово, Похвиснево, сёлах Федотово, Передел и других небольших населённых пунктах региона».

Всего билайн увеличил пропускную способность сети в 48 регионах страны. Кроме того, в 2021 году оператор построил больше базовых станций, чем в любой другой год в своей истории. А за четыре года сеть 4G выросла почти в три раза. В 2021 году компания развивала сеть в более чем 2700 населенных пунктов, из них 70% это областные города и поселки с населением менее 10 тысяч человек

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