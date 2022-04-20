В Калужской области родила ребенка 15-летняя девушка

За март 2022 года в Калужской области родились 755 детей. Среди них 350 девочек и 405 мальчиков, сообщили в среду, 20 апреля, в региональном управлении ЗАГС.

По сравнению с февралем рождаемость выросла на 23%.

Самой молодой маме было всего 15 лет. Самой возрастной – 45. Папами стали мужчины в возрасте от 18 до 57 лет.

При этом средний возраст мамы – 29 лет, папы – 30 лет.

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