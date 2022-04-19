В Калуге суд лишил высокопоставленного чиновника автомобиля «Фольксваген Туарег»

В Калуге высокопоставленный чиновник лишился своего автомобиля «Фольксваген Туарег», так как не смог объяснить происхождение денег на его покупку. Соответствующее решение во вторник, 19 апреля, принял районный суд.

Как рассказали нам в прокуратуре Калужской области, автомобиль стоимостью более трех миллионов рублей был оформлен на неработающего родственника-пенсионера. Это позволило не вносить его в декларацию. При этом у пожилого мужчины не было ни денег на покупку авто, ни водительского удостоверения.

- В ходе проверки ни сам чиновник, ни его родственник так и не смогли объяснить, где взяли средства на дорогостоящую сделку. – заявили в прокуратуре.

Когда решение суда вступит в силу, машину обратят в доход государства.

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