В Калуге прошел международный круглый стол, посвящённый 77-й годовщине Победы

19 апреля в Калуге прошёл международный круглый стол, посвящённый 77-й годовщине Победы и приуроченный ко Дню памяти о геноциде советского народа в годы Великой Отечественной войны.

19 апреля 1943 года был издан Указ Президиума Верховного Совета СССР № 39 «О мерах наказания для немецко-фашистских злодеев, виновных в убийствах и истязаниях советского гражданского населения и пленных красноармейцев, для шпионов, изменников родины из числа советских граждан и для их пособников». Этот Указ стал правовым основанием большой работы по установлению и расследованию преступлений нацистов против советского народа, которая велась с ноября 1942 года Чрезвычайной государственной комиссией.

В работе круглого стола приняли участие Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, депутат Государственной думы Ольга Коробова, депутаты Законодательного Собрания, представители ветеранских и общественных организаций, студенты, члены регионального совета сторонников партии «Единая Россия» и молодёжной палаты при Городской Думе.

По видеосвязи в конференции участвовали руководитель центра общественного контроля Армении, координатор антифашистского движения «Юго-восток», руководитель движения «Бессмертный полк» в Израиле, руководители поисковых организаций из Киргизии и Узбекистана.

Темой обсуждения стал геноцид исторической памяти и его последствия.

Участники круглого стола подчеркнули недопустимость переписывания истории и попыток оправдать преступления нацистов.

- К сожалению, вместе с нами остаётся всё меньше ветеранов Великой Отечественной и узников фашистских концлагерей, всё меньше тех, кто знает правду об этой страшной войне, тех, кто своими глазами видел ужасы фашизма, – отметил Юрий Моисеев. – Неслучайно именно сейчас со стороны стран запада активизировались попытки переписать историю, уравнять СССР и нацистскую Германию. Как подчеркнул наш президент Владимир Путин – сегодня мы противостоим Империи лжи. Мы видим в кого превратились многие жители Украины после двадцати лет пропаганды идей радикального национализма. Всё это стало возможно из-за утраты исторической память. Мы – наследники Победы и наш долг передать следующим поколениям историческую правду о подвиге советского народа.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.