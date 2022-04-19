В Калужской области 67 человек заболели коронавирусом за сутки

В Калужской области за последние сутки выявлены 67 новых случаев коронавируса. Общее количество заболевших достигло 102 576, сообщили во вторник, 19 апреля, в федеральном оперативном штабе.

Два человека скончались. Общее количество умерших за весь период эпидемии достигло 1447.

Госпитализированы три человека.

Выздоровели еще 96 пациентов. Всего с болезнью справился 98 850 калужан.

По всей России выявлены за сутки 8640 случаев коронавируса. За весь период - 18 092 791. Госпитализированы за сутки – 3462. Выписаны – 16 763, за весь период – 17 407 228. За последние сутки в стране от ковида умерли 235 человек, за все время – 373 948.

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