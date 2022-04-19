В Калужской области 10 человек, допущенных к гостайне, незаконно выехали из страны

Управление ФСБ по Калужской области во вторник, 19 апреля, сообщило о результатах работы по противодействию утечки сведений, составляющих государственную тайну.

За 2021 год зафиксировано 10 случаев, когда калужане, которые допущены к секретной информации, несанкционированно выезжали за пределы страны.

В итоге двух человек оштрафовали по административной статье «Нарушение правил защиты информации». Еще восемь нарушителей привлечены к дисциплинарной ответственности.

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