В Калуге пятилетнего ребенка обеспечили лекарством только после вмешательства приставов

В Калуге пятилетний мальчик начал получать необходимое ему противоэпилептическое лекарство только после вмешательства судебных приставов. Во вторник, 19 апреля, об этом сообщили в управлении Федеральной службы судебных приставов по Калужской области.

Ранее суд постановил, что дорогой препарат, который не зарегистрирован в России, должно закупить региональное министерство здравоохранения. Однако мальчик лекарство так и не получил.

Судебные приставы предупредили ответственного сотрудника министерства об уголовной ответственности. После это препарат начали закупать.

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