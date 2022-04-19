Главная Новости Общество
Цены История Калуги Клиника года Своё Калуга Афиша Статьи

Не все жители оценили формат отчета депутата Дмитрикова

Опубликовано: 19.04.2022 10:00 0 106

Некоторые калужане в комментариях негативно отнеслись к видеоролику парламентария на платформе Youtube, который разместили сотрудники его общественной приемной.

Депутат отчитался перед избирателями за 2021 год. Более трехсот обращений жителей региона удалось решить благодаря тесному взаимодействию с правительством Калужской области, а также с региональными ведомствами, министерствами и главами районов региона. Как говорится в отчете, была оказана поддержка социального, юридического и финансового характера. В частности, гражданам была оказана помощь в решении вопросов в сфере ЖКХ, благоустройства общественных территорий, ремонта дорог, культурных зданий, спортивных и образовательных организаций. Традиционно были проведены благотворительные акции для медицинских работников, детей и граждан старшего поколения. Отдельным направлением работы парламентария в минувшем году стала помощь личного характера, по обращениям жителей. Ознакомиться с кратким отчётом депутата можно на личном Youtube канале Михаила Дмитрикова.

На комментарии в интернете ответил сотрудник общественной приемной: В отчете кратко рассказано о сделанной работе за минувший год не только Михаила Григорьевича, но и всей нашей команды. Реакция на видеоролик некоторых жителей региона негативная, наверное, — это нормально. Как бы там ни было, проведена большая работа по обращениям жителей в общественную приемную, мы посчитали, что об этом нужно рассказать. Возможно, не понравился формат отчета, но мы делаем общественную работу и отчет — это часть общественного контроля. Мы относимся к этому спокойно.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.

Опубликовано: 19.04.2022 10:00 0 106
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей
загрузка комментариев
ОПРОС
Уважаемые читатели, а вы привились от коронавируса и когда? 
Всего проголосовало: 1208
Новости Обнинска
Новости партнеров
Какие тренажеры больше подойдут для домашнего использования
Правильная забота о здоровье с функциональными коктейлями AGenYZ
Качественные мешки для мусора: как выбирать?

© 2007-2022 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

         

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru