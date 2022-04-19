Не все жители оценили формат отчета депутата Дмитрикова

Некоторые калужане в комментариях негативно отнеслись к видеоролику парламентария на платформе Youtube, который разместили сотрудники его общественной приемной.

Депутат отчитался перед избирателями за 2021 год. Более трехсот обращений жителей региона удалось решить благодаря тесному взаимодействию с правительством Калужской области, а также с региональными ведомствами, министерствами и главами районов региона. Как говорится в отчете, была оказана поддержка социального, юридического и финансового характера. В частности, гражданам была оказана помощь в решении вопросов в сфере ЖКХ, благоустройства общественных территорий, ремонта дорог, культурных зданий, спортивных и образовательных организаций. Традиционно были проведены благотворительные акции для медицинских работников, детей и граждан старшего поколения. Отдельным направлением работы парламентария в минувшем году стала помощь личного характера, по обращениям жителей. Ознакомиться с кратким отчётом депутата можно на личном Youtube канале Михаила Дмитрикова.

На комментарии в интернете ответил сотрудник общественной приемной: В отчете кратко рассказано о сделанной работе за минувший год не только Михаила Григорьевича, но и всей нашей команды. Реакция на видеоролик некоторых жителей региона негативная, наверное, — это нормально. Как бы там ни было, проведена большая работа по обращениям жителей в общественную приемную, мы посчитали, что об этом нужно рассказать. Возможно, не понравился формат отчета, но мы делаем общественную работу и отчет — это часть общественного контроля. Мы относимся к этому спокойно.

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