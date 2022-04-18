У жительницы Калужской области арестовали «Мицубиси» за долг в 697 тысяч рублей

В Обнинске местная предпринимательница лишилась своего автомобиля «Мицубиси» за долги. В понедельник, 18 апреля, об этом сообщили в управлении Федеральной службы судебных приставов по Калужской области.

По предварительным данным, женщина задолжала в общей сложности 697 тысяч рублей.

Если в ближайшее время она не выплатит деньги, машину продадут на торгах.

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