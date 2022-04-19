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19 апреля родился калужский губернатор Виктор Арцимович

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 19.04.2022 07:50 0 282
19 апреля родился калужский губернатор Виктор Арцимович

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 19 апреля.

1795 (ст. стиль) – «Сели на меже Бердовской пообмеривали завод (неразб.) Торубаевский, городск(ой) гол(ова) Иван Х(аритонович) Б(ольшой) Билибин Иван Чуриков И(ван) М(еньшой) Губкин Степан Фалеев, бургомистр Чернов, Тимофей Шимякин Петр Медынцев и другие. Измерил присланной из Курской землемер 1-го класса с помочником и было понятых 12 человек и (неразб.) разметили места по Калужке». (Из записок купца Губкина)

1820 – родился Виктор Антонович Арцимович (19.04.1820 – 2.03.1893), будущий государственный деятель, действительный тайный советник, сенатор, тобольский, калужский губернатор (27.07.1858 – 10.12.1862). Будучи калужским губернатором, уделял внимание развитию народного образования и местной периодической печати, в 1860 г. по его инициативе была учреждена женская гимназия. Сочувственно относился к находившимся в городе амнистированным декабристам, участник разработки крестьянской реформы 1861 г.

1942 - в окружении под Вязьмой погиб командующий 33-й армией генерал-лейтенант М.Г.Ефремов. Родился в 1897 г. (К.Афанасьев «Летопись провинции).

1945 – Указом Призидиума Верховного Совета СССР от 19.04.1945 г. за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство звание Героя Советского Союза присвоено гвардии генерал-майору Александру Петровичу Квашнину (3.08.1899 – 8.03.1981), уроженцу д. Щелкудиновская Красноборского района архангельской области. С 1964 г. проживал в г. Калуге. Похоронен на Пятницком кладбище г. Калуги.

1979 -  скончалась Александра Сергеевна Троицкая (14 [26] мая 1896, село Бряньково, Калужская губерния - 19 апреля 1979, Калуга) - советский микробиолог-лепролог, кандидат медицинских наук.

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Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 19.04.2022 07:50 0 282
Тэги: история калуги
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