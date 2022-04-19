Сердцу хочется покоя? Да или нет – выясняем с клиникой «Теорема-мед»!

Об опасности сердечно-сосудистых заболеваний в наше время знает, пожалуй, каждый. Они по-прежнему в числе лидеров по рискам летального исхода. Врачи рекомендуют беречь сердце смолоду. Что это значит, разговариваем сегодня с кардиологом частной поликлиники «Теорема-мед» - Анной Александровной Гавриловой.

- Анна Александровна, когда пора идти к кардиологу?

- Должен насторожить любой дискомфорт в грудной клетке, чувство жжения, сдавливания, отдышка, перебои в работе сердца, постоянная усталость. Многие идут к неврологу, тот зачастую перенаправляет к нам, перестраховаться. Даже при явном остеохондрозе могут быть проблемы с сердцем. Мы также работаем в связке с гастроэнтерологами и эндокринологами. В группе риска пожилые люди и больные диабетом.

- Желая сэкономить, пациенты до приема проходят обследования. Что информативнее, ЭКГ или УЗИ?

- Каждое показывает свою картину. Но на первичный прием кардиологу нужна кардиограмма. Нужно ли дополнительное обследование, врач решает сам. Не каждому пациенту я рекомендую УЗИ.

- Всё это можно сделать у вас в клинике?

- Да, «Теорема-мед» имеет все необходимое для первичного обследование сердечно-сосудистой системы. Мы делаем кардиограмму, эхокардиографию, УЗИ артерий, венозного русла. Имеется холтер для суточного мониторирования работы сердца, СМАД для измерения показаний артериального давления в течении суток. Своя лаборатория, смежные специалисты в соседних кабинетах. Очень удобно, экономит время, а это в нашей специальности немаловажный фактор. В клинике «Теорема-мед» два кардиолога, второй врач принимает в офисе на Жукова. Сергей Александрович Бубнов имеет огромный опыт работы, в том числе и с тяжелыми больными. При необходимости дополнительной консультации, есть к кому обратиться.

- Насколько кардиология шагнула вперед за последние годы?

- Появились новые препараты в части лечения сердечной недостаточности. Что касается нарушений ритма, гипертонии - протоколы довольно консервативные, препараты хорошо изученные, знакомые. Из инструментальных, инвазивных методик, внедренных в Калуге в начале 2000-х, прекрасно работают коронография, стентирование. Областная больница занимается кардиостимуляторами. Мы в случае серьезных проблем даем направление, оно имеет такую же силу, как из государственной поликлиники.

- Для многих звучит как приговор, что принимать лекарства надо постоянно.

- Пропуск лекарств опасен, давление начинает скакать, ничего хорошего организму это не дает. Есть препараты, которые имеют синдром отмены, прекратить их прием можно только под контролем врача, чтобы не вызвать резкого повышения давления вплоть до гипертонического криза. Вообще в крови должна создаться равновесная концентрация необходимого вещества, потому если назначены определенные препараты, жизненно важно их принимать без пропуска.

- Говорят, можно перенести инфаркт на ногах?

- Не часто, но у пожилых и диабетиков такое случается. Можно спутать с патологией ЖКТ, должны насторожить сильное жжение в груди или желудке, головокружение, ощущение жара.

- Правда, ли что сердцу хочется покоя?

- В какой-то степени даже положительный стресс все равно стресс. Обязательны рациональные физические нагрузки. Лучше всего - прогулка быстрым шагом, два шага в секунду. При таком темпе улучшается обмен веществ. Важно нормальное полноценное питание, если уже начались проблемы с сердцем или сосудами, – ограничиваем соль, не жарим, а тушим, готовим на пару, предпочитая овощи и рыбу. Полноценный сон – отличное лекарство, раньше ложиться, раньше вставать. Многие гормоны вырабатываются в определенное время суток, тот же мелатонин. И помнить, всё хорошо в меру!

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