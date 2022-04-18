В Калуге уровень воды в Оке за сутки понизился на 56 сантиметров

За последние сутки в Калуге уровень воды в Оке понизился на 56 сантиметров. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

На данный момент вода находится на уровне 576 сантиметров. Опасным считается показатель в 1350 сантиметров.

В Козельске Жиздра поднялась за сутки на 12 сантиметров – до 756 сантиметров. До опасного показателя осталось еще 136.

Угра в Товарково опустилась до отметки 681 сантиметр над уровнем гидропоста. За сутки уровень снизился на 52 сантиметра. До опасных значений - 221.

В Спас-Загорье Протва за сутки опустилась на 15 сантиметров – до 637. До опасного значения - 118 сантиметров.

Данные МЧС на 18 апреля.

Ранее на планерке в правительстве Калужской области сообщили, что нынешний паводок - самый сильный с 2013 года.

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