В Калужской области заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 14,6%

За неделю, с 11 по 17 апреля, в Калужской области выявлены 5788 случаев ОРВИ. Это на 14,6% больше, чем за предыдущий семидневный период, сообщили в понедельник в региональном управлении Роспотребнадзора.

При этом средние показатели остаются ниже пороговых значений: у взрослых – на 7,7%, у детей – на 59,1%.

В Калуге заболеваемость за неделю выросла на 30,4% - с 2690 до 3509 случаев. Пороговые значения превышены на 7,4%.

В больницы с ОРВИ попали 28 человек.

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