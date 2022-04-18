В Калужской области привился от коронавируса 635 681 человек

В Калужской области по данным на 18 апреля привился от коронавируса 635 681 человек. Об этом в понедельник сообщили в правительстве региона.

Ревакцинацию полностью прошли 97 239 жителей области.

Коллективный иммунитет сейчас составляет 44,9%, что немного ниже среднего по России (45,2 %).

Министерство здравоохранения Калужской области призывает калужан пройти ревакцинацию. Сделать это можно в 50 стационарных и 17 мобильных пунктах. Там имеются вакцины «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «Ковивак».

Ранее, напомним, медики сообщали, что в мае возможна новая волна коронавируса.

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