В Калуге выбрали названия для четырех новых улиц

18 апреля состоялось заседание комитета по территориальному развитию города и городскому хозяйству под председательством Виктора Борсука.

Депутаты подержали предложение присвоить улицам в деревне Тинино наименования «1-я, 2-я и 3-я Тининская», а улице в Калуге – наименование в честь бывшего начальника ГАИ по Калужской области полковника Николая Ткачева.

Получило поддержку депутатов предложение об установлении мемориальной доски в память об основателе Поста № 1, ветеране Великой Отечественной войны Иване Федоровиче Милёхине. Доска будет установлена на фасаде здания Поста № 1.

Также депутаты поддержали предложение установить на фасаде Лицея № 36 мемориальные доски в память о выпускниках лицея С.И. Евдокимове и В.А. Демушкине, погибших при выполнении воинского долга во время боевых действий на Северном Кавказе.

Мемориальную доску в честь министра юстиции и генерал-прокурора Правительствующего сената Николая Авксентьевича Манасеина, служившего прокурором Калужского окружного суда с 1866 по 1867 гг., планируется установить на здании объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Присутственных мест с парком и собором Троицы».

Члены комитета одобрили сделки муниципальным предприятиям, поддержали предложения по постановке на учёт бесхозяйного имущества и вынесли на заседание Городской Думы предложения общественного совета по безопасности дорожного движения.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.