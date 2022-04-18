Главная Новости Общество
Цены История Калуги Клиника года Своё Калуга Афиша Статьи

В Калуге одобрили кандидатуры для занесения на Доску Почёта «Дела и люди»

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 18.04.2022 14:01 0 492
В Калуге одобрили кандидатуры для занесения на Доску Почёта «Дела и люди»

18 апреля состоялось заседание комитета по правовому обеспечению местного самоуправления под председательством Андрея Макарова.

Депутаты поддержали предложение областного совета ветеранов об обращении к Губернатору Калужской области с ходатайством о присвоении Калуге звания «Город воинской доблести».

В первые же месяцы Великой Отечественной войны из Калуги на фронт ушло 25 тысяч человек. Десятки тысяч жителей Калуги в августе-сентябре 1941 года строили оборонительные сооружения под Смоленском, Ельней, Рославлем, Брянском, Орлом, Калугой, Малоярославцем, Тулой.

Отважно сражались и понесли большие потери при обороне Калуги воины 5-й гвардейской стрелковой дивизии. В ходе освобождения нашего города была разгромлена крупная группировка немецких войск.

За годы Великой Отечественной войны из Калужского края на фронт было призвано 175 464 человека, в том числе из Калуги – 30 139 человек. В период войны погибло 80 100 воинов-калужан и 56 000 пропало без вести. Домой не вернулось примерно 78% от отправленных на фронт новобранцев.

Члены комитета одобрили кандидатуры для занесения на Доску Почёта «Дела и люди».

Обновлённая Доска Почёта традиционно откроется 1 мая, на неё будут занесены 20 калужан, представляющих сферы образования, здравоохранения и социальной защиты, а также культуру, спорт, науку, сельское хозяйство, строительство, бизнес и производство.

Также депутаты одобрили кандидатуры для присвоения звания «Заслуженный работник города Калуги».

Звание предлагается присвоить работникам учреждений общего, дополнительного и дошкольного образования, сотрудникам спортивных школ и библиотек, медицинских учреждений, работникам калужских предприятий и муниципальных учреждений.

Парламентарии поддержали предложение занести в Книгу Почёта города Калуги Сергея Стефанова и Владимира Морозова.

Трудовую деятельность Сергей Стефанов начал в 1984 году в ГУП «Калугаоблводоканал», прошел трудовой путь от слесаря до главного инженера. С 2004 по 2007 год занимал пост технического директора ООО «Калужский областной водоканал», с 2008 года по настоящее время возглавляет ОАО «Калугалифтремстрой». Избирался депутатом Городской Думы четырёх созывов.

Владимир Морозов – садовод-селекционер, один из наиболее известных сортоиспытателей в России. Через его руки прошли 160 сортов груши, 60 сортов абрикосов и огромное количество сортов яблонь. Также Владимир Николаевич является одним из основателей национального парка «Угра».

Депутаты поддержали предложение присвоить Звание «Почётный гражданин города Калуги» Николаю Ивановичу Белоусову.

Николай Иванович Белоусов с 1987 года возглавляет МУП «Калужские городские коммунальные электрические сети». Под его руководством МУП «КГКЭС» стало полноценным сетевым предприятием, которое занимается электроснабжением, сбытом и уличным освещением города. Николай Иванович более пятидесяти лет работает в электросетевом хозяйстве, в Калуге работает с 1971 года, пройдя путь от электромонтажника до директора предприятия.

Получило поддержку членов комитета и предложение провести в Калуге Единый день ТОС 27 мая.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 18.04.2022 14:01 0 492
Тэги: городская дума
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей
загрузка комментариев
ОПРОС
Уважаемые читатели, а вы привились от коронавируса и когда? 
Всего проголосовало: 1208
Новости Обнинска
Новости партнеров
Какие тренажеры больше подойдут для домашнего использования
Правильная забота о здоровье с функциональными коктейлями AGenYZ
Качественные мешки для мусора: как выбирать?

© 2007-2022 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

         

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru