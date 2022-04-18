В Калужской области запретили работу притравочной станции с использованием медведя

В Калужской области суд признал незаконной работу притравочной станции в Дзержинском районе. В понедельник, 18 апреля, об этом сообщили в региональной прокуратуре.

- Подготовка и дрессировка собак охотничьих пород проводилась в отсутствие разрешительных документов, в притравке собак использовался бурый медведь, занесенный в Красную книгу Калужской области, - подчеркнули в прокуратуре. - Виновные лица по актам прокурорского реагирования привлечены к ответственности.

Как мы уже рассказывали, эта история началась осенью прошлого года, когда на притравочную станцию обратили внимание зоозащитники. По информации волонтеров, для тренировки охотничьих собак там использовались измученные дикие животные. Проверка прокуратуры подтвердила серьезные нарушения.

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