В Калужской области 69 человек заболели коронавирусом за сутки

В Калужской области за последние сутки выявлены 69 новых случаев коронавируса. Общее количество заболевших достигло 102 509, сообщили в понедельник, 18 апреля, в федеральном оперативном штабе.

Один человек скончался. Общее количество умерших за весь период эпидемии достигло 1445.

Госпитализированы семь человек.

Выздоровели еще 93 пациента. Всего с болезнью справился 98 754 калужанина.

По всей России выявлены за сутки 9434 случая коронавируса. За весь период - 18 084 151. Госпитализированы за сутки – 1058. Выписаны – 14 324, за весь период – 17 390 465. За последние сутки в стране от ковида умерли 213 человек, за все время – 373 713.

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