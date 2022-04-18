В Калужской области зафиксирован самый большой подъем воды в реках с 2013 года

В понедельник, 18 апреля, на еженедельном планёрном совещании регионального правительства начальник главного управления МЧС России по Калужской области Владислав БЛЕСНОВ сообщил, что пик половодья достигнут и уровень воды в реках начал снижаться. По его словам, подъем воды в 2022 году был самым значительным с 2013 года.

- Резкий подъем уровня воды в реках области начался 9 апреля, - доложил Владислав Блеснов. - С 14 по 15 апреля на реке Ока, Угра, Протва был достигнут пик половодья. В настоящее время происходит плавное снижение уровня воды. Максимально достигнутые уровни воды составили: по Оке - 664 сантиметра, Угре - 787, Протве - 743. На Жиздре подъём воды прекратился 17 апреля на отметке 754 сантиметра. Во всех основных реках области произошёл выход воды на пойму. Таким образом подъём воды в период весеннего половодья 2022 года был самым значительным с 2013 года.

По его словам, на территории области зарегистрированы нарушения транспортного сообщения с 12 населёнными пунктами, подтоплены свыше 30 приусадебных участка.

- По состоянию на 17 апреля на контроле главного управления находится нарушение транспортного сообщения с населёнными пунктами в Боровском, Малоярославецком и Дзержинском районах. Обстановка нормализуется. Проезд будет возможен после полного схода воды и комиссионного обследования участков дорог и мостовых сооружений, - рассказал представитель МЧС.

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