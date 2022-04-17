В Калужской области 72 человека заболели коронавирусом за сутки

В Калужской области за последние сутки выявлены 72 новых случая коронавируса. Общее количество заболевших достигло 102 440, сообщили в воскресенье, 17 апреля, в федеральном оперативном штабе.

Два человека скончались. Общее количество умерших за весь период эпидемии достигло 1444. За последний месяц в Калужской области 26 раз дневная смертность от COVID-19 равнялась двум.

В больницу никто не попадал.

Выздоровели еще 102 пациента. Всего с болезнью справился 98 661 калужанин.

По всей России выявлены за сутки 10 263 случая коронавируса. За весь период - 18 074 717. Госпитализированы за сутки – 1454. Выписаны – 16 496, за весь период – 17 376 141. За последние сутки в стране от ковида умерли 233 человека, за все время – 373 500.

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