В Калуге нашли родственников летчика, погибшего в 1941 году

Как мы уже рассказывали, в болотах Ленинградской области поисковики обнаружили останки летчика из Калуги Павла Чекмасова. Он не вернулся с боевого вылета 24 августа 1941 года и с тех пор числился пропавшим без вести. В субботу, 16 апреля, поисковое общественное объединение имени М. П. Краснопивцева сообщило, что родные Чекмасова найдены.

Волонтерам удалось связаться с племянницей летчика, а также внучкой и правнуком его родного брата.

Павел Чекмасов родился 17 июля 1922 года в Калуге. С 1938 года учился в Калужском Аэроклубе. В 1940 году окончил Качинскую Краснознамённую военную авиационную школу имени А.Ф. Мясникова. В 1941 году воевал в составе 121 истребительного авиационного полка.

Как рассказали родственники Чекмасова, в его семье было пять сыновей. Все они служили в армии во время Великой Отечественной войны. Не вернулся домой только Павел. Мама летчика, Евдокия Семеновна, узнав о пропаже сына, два года не могла встать на ноги. Она так и не узнала, где и когда погиб Павел.

Также выяснилось, что Павел Чекмасов был товарищем летчика-истребителя дважды героя Советского Союза Александра Терентьевича Карпова. В 1940 году они вместе окончили Качинскую Краснознамённую военную авиационную школу имени А.Ф. Мясникова. Сохранилась фотография, на которой запечатлены Чекмасов и Карпов. Напомним, Александр Карпов является почетным гражданином Калуги, в его честь назван сквер на пересечении улиц Ленина и Дзержинского.

Части истребителя и останки Павла Чекмасова обнаружили члены поискового отряда «Высота» города Кириши в районе болота Соколиный мох Киришского района.

Сейчас решается вопрос с захоронением останков Павла Чекмасова.

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