В Калуге за неделю родились 73 ребенка

За последнюю неделю в Калуге родились 73 ребенка. Об этом в субботу, 16 апреля, сообщили в городском управлении ЗАГС.

Среди новорожденных 47 мальчиков и 26 девочек. У одной калужанки родилась двойня.

Среди редких имен в загсе отметили следующие: Святослав, Амелия, Елисей, Макар, Емельян, Ефимия, Эмма и Есения.

Также за неделю в Калуге сыграли 33 свадьбы.

С начала 2022 года в областной столице появились на свет 1159 детей, сыграно 511 свадеб.

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