В Калуге уровень воды в Оке за сутки понизился на пять сантиметров

За последние сутки в Калуге уровень воды в Оке понизился на пять сантиметров. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

На данный момент вода находится на уровне 664 сантиметра. Опасным считается показатель в 1350 сантиметров.

В Козельске Жиздра поднялась за сутки на шесть сантиметров – до 732 сантиметров. До опасного показателя осталось еще 160 сантиметров.

Угра в Товарково опустилась до отметки 760 сантиметров над уровнем гидропоста. За сутки уровень снизился на 15 сантиметров. До опасных значений - 142.

В Спас-Загорье Протва за сутки опустилась на 24 сантиметра – до 719. До опасного значения - 36 сантиметров.

Данные МЧС на 16 апреля.

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