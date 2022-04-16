В Калужской области 95 человек заболели коронавирусом за сутки

В Калужской области за последние сутки выявлены 95 новых случаев коронавируса. Это максимальный показатель за неделю. Общее количество заболевших достигло 102 368, сообщили в субботу, 16 апреля, в федеральном оперативном штабе.

Два человека скончались. Общее количество умерших за весь период эпидемии достигло 1442. За последний месяц в Калужской области 25 раз дневная смертность от COVID-19 равнялась двум.

Госпитализированы за сутки два человека.

Выздоровели еще 112 пациентов. Всего с болезнью справились 98 559 калужан.

По всей России выявлены за сутки 11 095 случаев коронавируса. За весь период - 18 064 454. Госпитализированы за сутки – 2923. Выписаны – 19 006, за весь период – 17 359 645. За последние сутки в стране от ковида умерли 240 человек, за все время – 373 267.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.