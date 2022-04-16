В Калужской области шампунь подорожал за неделю на 21,26%

Калугастат опубликовал данные по изменению цен в магазинах Калужской области за неделю, с 1 по 8 апреля.

Больше всего за семь дней подорожал шампунь – на 21,26%.

Также заметно прибавили в цене следующие товары: картофель – +12,07%, туалетная бумага – +7,88%, печенье – +7,72%, маргарин – +6,93%.

За этот же период Калугастат зафиксировал снижение цены на колбасу – на 10,3%, стиральный порошок – 9,65%, помидоры – 6,97%, бананы – 3,84%.

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