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В Калуге ищут родственников летчика, погибшего в 1941 году

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 16.04.2022 10:00 0 702
В Калуге ищут родственников летчика, погибшего в 1941 году

В болотах Киришского района Ленинградской области поисковый отряд «Высота» обнаружил останки летчика из Калуги Павла Лаврентьевича ЧЕКМАСОВА. Сейчас волонтеры пытаются найти родственников летчика, погибшего 24 августа 1941 года. До наших дней он числился пропавшим без вести.

Чекмасов родился 17 июня 1922 года. На момент гибели ему было 19 лет. Отца звали Чекмасов Лаврентий Иванович.

В Калуге летчик жил в доме №9/94 на улице Воронина. В то время эта улица называлась Ленина.

Если у вас есть какая-либо информация, звоните командиру поискового общественного объединения имени М.П. Краснопивцева Максиму Викторовичу Сапожникову по номеру +79208863161.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 16.04.2022 10:00 0 702
Тэги: общество
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