По Калуге впервые за три года пройдет «Бессмертный полк»

В Калуге 9 мая впервые за три года акция «Бессмертный полк» состоится в очном формате. В пятницу, 15 апреля, об этом сообщили в городской управе.

В 2020 и 2021 году шествие отменяли из-за пандемии коронавируса. Предыдущий раз оно состоялось в 2019-м.

Все желающие могут поучаствовать в шествии, собравшись 9 мая в 10:00 у здания Арбитражного суда на улице Кирова.

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