Главная Новости Общество
Цены История Калуги Клиника года Своё Калуга Афиша Статьи

В Калужской области за неделю подорожали овсянка, картофель и подсолнечное масло

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 15.04.2022 15:19 0 333
В Калужской области за неделю подорожали овсянка, картофель и подсолнечное масло

В пятницу, 15 апреля, правительство Калужской области опубликовало данные по ценам на продукты за последнюю неделю.

Больше всего подорожала овсянка – на 12,6%. Картофель прибавил в цене 3,8%, подсолнечное масло – 3,3%, курица – на 2,2%, молоко и макароны – на 1,8%, вареная колбаса – на 1,3%.

При этом, согласно официальным данным, в калужских магазинах за последнюю неделю помидоры подешевели на 3,9%, сахар – на 3%.

В правительстве заявили, что в Калуге, по сравнению с соседними областными центрами, наблюдаются самые дешевые консервы для детского питания, яйца, сахар, соль, хлеб, гречка, капуста и бананы. А вот дороже, чем в близлежащих городах, у нас следующие продукты: сосиски, сардельки, молоко, сыры, молочные смеси, конфеты, свекла и огурцы.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 15.04.2022 15:19 0 333
Тэги: статистика цены
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей
загрузка комментариев
ОПРОС
Уважаемые читатели, а вы привились от коронавируса и когда? 
Всего проголосовало: 1208
Новости Обнинска
Новости партнеров
Дебетовая карта с кэшбэком банка Тинькофф
Huawei MateBook D14: особенности модели, где купить
Для комфортных пикников: обустройство мангальной площадки на даче

© 2007-2022 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

         

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru