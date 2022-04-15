В Калужской области за неделю подорожали овсянка, картофель и подсолнечное масло

В пятницу, 15 апреля, правительство Калужской области опубликовало данные по ценам на продукты за последнюю неделю.

Больше всего подорожала овсянка – на 12,6%. Картофель прибавил в цене 3,8%, подсолнечное масло – 3,3%, курица – на 2,2%, молоко и макароны – на 1,8%, вареная колбаса – на 1,3%.

При этом, согласно официальным данным, в калужских магазинах за последнюю неделю помидоры подешевели на 3,9%, сахар – на 3%.

В правительстве заявили, что в Калуге, по сравнению с соседними областными центрами, наблюдаются самые дешевые консервы для детского питания, яйца, сахар, соль, хлеб, гречка, капуста и бананы. А вот дороже, чем в близлежащих городах, у нас следующие продукты: сосиски, сардельки, молоко, сыры, молочные смеси, конфеты, свекла и огурцы.

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