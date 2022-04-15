В Калужской области развивается онкологическая помощь

Во Всемирный день здоровья информационное агентство «Комсомольская правда – ­Калуга» провело медицинский онлайн-­марафон. В прямом эфире по телефонной связи и в социальных сетях жители области могли задать интересующие их вопросы по разным направлениям медицины.

В ходе часового общения очень много звонков поступило на тему онкологии.

На вопросы отвечал заместитель главного врача Калужского областного ­клинического онкологического диспансера по амбулаторно-­поликлинической работе Илья МОХОВ.

Он рассказали о работе онкологов в постпандемийный период и о причинах возникновения рака.

В начале беседы мы задали пару ­общих вопросов.



— Илья Вячеславович, калужская ­медицина только восстанавливается после пандемии коронавируса. Больницы переходят на штатный режим работы. Как последний год функционировал ­Калужский областной клинический онкологический диспансер? Какие-­то изменения произошли в вашей работе?

— Конечно, последние месяцы сложно назвать стандартными. Коронавирус внес свои коррективы в работу всей системы здравоохранения. Несмотря на ряд ограничений, онкодиспансер продолжал фактически непрерывно оказывать медицинскую помощь. Все пациенты проходили плановые осмотры и стационарное лечение. Конечно же, с соблюдением жестких санитарных требований.



— Произошли ли какие-­то изменения в самом диспансере? Может быть, ­закуплено новое оборудование?

— Онкологическая помощь в Калужской области развивается хорошими темпами. С 2019 года работает региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями». В его рамках ­открылись два Центра амбулаторной онкологической помощи. Один работает в Больнице скорой медицинской помощи, второй — ​в Калужской городской клинической больнице № 4. Эти центры представляют собой практически онкологические поликлиники. В них есть самое современное оборудование, вплоть до лечебного подразделения, в котором проводится химиотерапия. Калужане теперь, согласно новому порядку оказания онкологической помощи, приписаны к этим центрам. В них направляются те пациенты, которым не требуется экспертное мнение врача, а нужно просто наблюдение.

После этого звонки поступали каждые две минуты. Калужане задавали вопросы и в социальных сетях.



Николай: Насколько дорого лечение ­онкологических заболеваний или его можно пройти бесплатно?

— Вся история онкологического больного делится на три этапа: постановка диагноза, прохождение консилиума и лечение. В государственных медицинских учреждениях, естественно, все это бесплатно.

Анна: Сколько лет можно прожить с раком?

— На этот вопрос однозначно ответить нельзя. Мы всегда говорим о том, что крайне важна ранняя диагностика заболевания. Что это такое? Человека еще ничего не беспокоит, нет никаких симптомов, но при этом опухоль уже образовалась. Очень важно поймать этот момент.

Для этого и существует диспансеризация. В нее включено несколько онкологических скринингов: молочной железы, рака кишечника, рака шейки матки, предстательной железы. Это позволяет выявить заболевание в тот момент, когда оно еще не беспокоит.

В онкологическом диспансере запущена и успешно функционирует программа маммологического скрининга. Передвижные медицинские комплексы обследуют население как в больших городах, так и районных центрах. ­Любая женщина может пройти обследование молочной железы. При выявлении какой-либо патологии мы сами находим пациентку, вызываем в онкодиспансер, проводим диагностику и назначаем лечение.



Андрей: Если у меня на теле образовалась новая родинка или старая увеличилась в размерах, что это значит?

— Для начала вам нужно посетить хирурга или дерматолога. Если у этих специалистов будут какие-­то подозрения, то они вас направят в онкодиспансер или в Центр амбулаторной онкологической помощи. Там будет выполнено углубленное обследование. При необходимости мы удалим эту родинку и отправим ее на исследование. И тогда уже точно определимся, что это за образование.



Василий: Какие анализы надо сдавать и как часто, чтобы убедиться в том, что ты не болен раком?

— Набора анализов, который вы можете сдать и убедиться, что абсолютно здоровы, не существует. Но, во‑первых, есть диспансеризация. Если вы по году рождения не подходите, то можно пройти профосмотр.

Для каждого человека очень важно знать свои хронические заболевания. Ведь абсолютно здоровых людей просто не бывает. Необходимо проходить обследование по этим хроническим ­заболеваниям. Желательно раз в год. Для чего это делается? Обострение ­хронических заболеваний может стать фоном для возникновения опухоли.

Могу дать еще один совет. Можно с помощью зеркала осмотреть свою кожу, лимфоузлы, полость рта. Самообследование визуальных локализаций тоже очень важно. Потому что к врачу мы ходим нечасто, а себя видим каждый день.

Быстрее самому заподозрить у себя какую-­то проблему, и далеко не факт, что это будет онкология. Но так действительно можно обнаружить ряд ­заболеваний.



Сергей: Что можно сделать, чтобы во время курса облучения защитить свой организм? Есть какие-­то методы?

— Современная лучевая терапия далеко продвинулась в своем развитии. Появились новые методики. На данный момент аппараты лучевой терапии настолько совершенны, что поражается исключительно опухоль, а не здоровые ткани вокруг нее. Поэтому какую-­то особую противорадиационную профилактику проводить нет никакого смысла. Ведь вся лучевая энергия будет сфокусирована исключительно на опухоли.



Петр: Подскажите причины рака тонкого кишечника.

— Злокачественные образования тонкой кишки гораздо реже встречаются, чем в толстом кишечнике, в прямой кишке и желудке. Это редкие опухоли, которые в основном относятся к нейроэндокринным ракам.

Есть заболевания, о причинах которых мы точно знаем, что вызывает или способствует развитию онкологии. А иногда происходят спонтанные мутации.



Владимир: В последнее время на спине несколько родинок поменяли цвет, стали темными. Надо ли мне обращаться к онкологу?

— Однозначно нужно. Сейчас очень модно посещать солярии, многие ­любят ­загорать. Если родинки поменяли цвет, то просто необходимо обратиться к онкологу. Изменение размера, очертания, появление кровоточивости пигментных пятен — ​первые признаки для похода к врачу.



Кристина: Опасна ли для девушек ­лазерная эпиляция? Она дает вредное излучение?

— Нет. Облучения при ней не происходит. Но в любом случае это воздействие на кожу. Если у вас есть какие-­то необычные образования, родинки, то перед процедурой надо проконсультироваться у онколога.



Илья: Все ли пациенты теряют ­волосы при химиотерапии? И всегда ли проводится агрессивное лечение?

— Поверьте, медицина не стоит на месте, она развивается. До 60-х годов двадцатого века существовал только один ­метод лечение онкозаболеваний — ­­­​хирургический. Потом к нему присоединились лучевые методы терапии, химиотерапия. Сегодня мы говорим уже о иммунотерапии, таргетной терапии. Современные аппараты лучевой терапии учитывают, как дышит человек, какие у опухоли контуры, дозы, ­режимы, чтобы максимально точно провести лекарственное воздействие.

Лечение рака не самая приятная процедура и непростой процесс. Но если сравнивать с тем, что было несколько десятков лет назад, то все стало намного лучше.

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